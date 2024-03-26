Певец Александр Малинин пожертвует гонорар с концерта пострадавшим в «Крокусе»

Певец Александр Малинин пожертвует гонорар с концерта в Екатеринбурге пострадавшим в «Крокусе». Об этом сообщает Kp.ru.

6 апреля в Екатеринбурге состоится концерт Александра Малинина. По словам певца, он переведет полную сумму гонорара семьям погибших и пострадавших во время теракта в Красногорске. Александр считает, что зло «нужно побеждать добрыми делами».

«В Екатеринбурге у нас самый дорогой концерт в туре, поэтому решили перевести полную сумму гонорара именно с него», — пояснил Малинин.

Александр планирует пожертвовать сумму в организацию Российский Красный Крест, которая оказывает адресную поддержку. Артист пообещал журналистам предоставить чек о переводе.

Организатор тура Александра добавила, что его концерт состоится с усилением мер безопасности.

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