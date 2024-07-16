Певец Григорий Лепс посвятил хит 18-летней невесте во время концерта в Москве

Певец Григорий Лепс посвятил хит 18-летней невесте Авроре Кибе во время концерта в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Самые Сливки.

В Москве состоялся концерт Лепса, посвященный 62-летию. На мероприятии была замечена 18-летняя избранница певца. 18-летняя Аврора Киба сидела в первом ряду за ВИП-столом и подпевала Григорию. Примечательно, что во время выступления артист посвятил Авроре хит «Я поднимаю руки», в котором прозвучали строки: «Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, ведь ты же так красива в свои 18!». Аврора эмоционально отреагировала на слова песни, начав танцевать и улыбаться.

Ранее 18-летняя невеста Лепса Аврора Киба заявила, что ей «плевать» на хейтеров. Россияне убеждены, что девушка встречается с певцом ради денег и популярности. Подробности читайте в этой новости.

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