«Пробежала влюбленность»: психолог раскрыла чувства Реввы к Ивлеевой

Психолог Вероника Степанова заявила, что у Александра Реввы была влюбленность в Настю Ивлееву. Об этом стало известно в эфире YouTube-шоу Степановой.

Несколько лет назад Ревва снимался в авторском шоу Ивлеевой AgentShow. Посмотрев выпуск, психолог заметила романтическое напряжение между знаменитостями. Более того, Вероника сделала вывод о влюбленности певца в блогера.

«Ему, кстати, нравится Настя Ивлеева. Я посмотрела на его глаза, когда они беседовали, даже как будто какая-то влюбленность пробежала», — заявила Степанова.

Примечательно, что во время съемок Настя восторгалась умением Александра перевоплощаться в разные образы, а он, в свою очередь, пророчил ей карьеру актрисы. К слову, Степанова также отметила актерские способности Реввы. Она назвала его «гением коротких скетчей».

«Артур Пирожков, бабушка легкого поведения. Там много есть вариаций, в которые он легко мигрирует и просто гениально перевоплощается. То есть он действительно гений коротких скетчей, сценок для КВН и Comedy Club и тому подобных вещей», — резюмировала психолог.

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