«С самооценкой все в порядке»: 18-летняя невеста Лепса ответила на нападки хейтеров

18-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба заявила, что ей «плевать» на хейтеров. Девушка ответила на нападки россиян в соцсети.

После того, как Лепс вышел в свет с Авророй, на нее обрушился шквал критики. Публика язвительно комментирует отношения с большой разницей в возрасте. Россияне убеждены, что Аврора встречается с певцом ради денег и популярности. Киба заявила, что не намерена бороться с хейтом: ее не волнует мнение чужих людей.

«Бороться с хейтом и не нужно. Особенно, если с самооценкой все в порядке — тебя не волнует мнение людей. Простыми словами «плевать»», — высказалась девушка.

По мнению Авроры, люди, которые ее критикуют, не разобрались в своей жизни. Более того, она считает, что хейтеры напрасно тратят время на гневные комментарии.

«Как уважающий себя человек может страдать из-за незнакомых людей, которых ты видеть не видела, слышать не слышала, у которых неинтересная жизнь настолько, что они тратят свое время на то, чтобы писать гневные комментарии человеку, которого они знать не знают», — резюмировала невеста Лепса.

Ранее 18-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба заявила, что записала много песен. Подробности читайте в этой новости.