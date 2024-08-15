Певец Григорий Лепс переведет жителям Курской области весь гонорар за концерт

Григорий Лепс заявил, что переведет жителям Курской области весь гонорар за концерт. Певец отреагировал на события в регионах, граничащих с Украиной, в соцсети.

Григорий Лепс пополнил список звезд, решивших помочь жителям Курской и Белгородской областей. Артист намерен направить им финансовую помощь. 17 августа у него запланирован концерт в Ростове-на-Дону. Все вырученные средства Лепс переведет в Красный крест.

«Друзья, в связи с последними событиями в Курской и Белгородской областях я и мой коллектив приняли решение все заработанные средства за концерт в Ростове-на-Дону передать в Красный крест и другие официальные государственные фонды, которые занимаются помощью пострадавшим жителям. Победа будет за нами», — заявил певец.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что перевела деньги на помощь курским беженцам. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что блогерша Ида Галич помогла собрать 7 млн рублей для жителей Курской области.