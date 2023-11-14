56-летний певец Филипп Киркоров пополнит ряды танцовщиков кабаре. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

В Москве состоялась премия журнала The Voice, подводящая итоги года. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Киркоров. Певец победил в номинации «Легенда». Поднявшись на сцену за статуэткой, артист поделился творческими планами.

Как выяснилось, весной 2024 года Филипп пополнит ряды танцовщиков кабаре Crave. На этой площадке выступали Екатерина Варнава и Агата Муцениеце. Киркоров отметил, что готовит шоу к своему дню рождения. Кроме того, грядущий год станет для него особенным по еще одной причине.

«В этом году будет 30 лет со смерти моей мамы. В память о ней я всегда что-то делаю», — поделился откровением артист.

Ранее мы писали о том, что певца Филиппа Киркорова заподозрили в романе с продюсером Татьяной Тур. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 35-летний актер Милош Бикович рассказал о беременности возлюбленной на премии.