Наследники негодуют: известно, что досталось детям Градского от умершего отца

Детям Александра Градского достался в наследство только разрушенный дом. Об этом стало известно из эфира шоу «МАЛАХОВ».

Борьба за наследство Градского завершилась в пользу его последней жены Марины Коташенко. Конфликт между вдовой и другими родственниками артиста произошел из-за того, что при жизни он не успел составить завещание. При этом экс-наставник «Голоса» за месяц до смерти расписался с Мариной, родившей от него сыновей. Вот почему она претендовала на большую часть имущества. Подобная ситуация не устроила старших детей Градского от другого брака.

Как выяснилось, им достался в наследство разрушенный дом, а все остальное имущество на миллиард — Коташенко. Даниил и Мария Градские хотят отвоевать у последней жены отца квартиру в Козицком переулке. Они убеждены, что вдова разрушит это место.

«Мы пытаемся из этого помещения сделать культурный центр, чтобы сюда приходили люди, проникались атмосферой», — цитирует StarHit высказывание из эфира шоу.

По словам Даниила, из-за судебных разбирательств его «семью ограбили несколько раз и продолжают это делать». Наследник Градского отметил, что он пытался выйти на связь с Коташенко и обговорить с ней раздел имущества. Однако его попытки не увенчались успехом.

Также Даниил отметил, что не верит словам Коташенко, заявившей о скромном существовании. Сын Александра отметил, что она живет в элитном особняке с обслуживающим персоналом.

Ранее сын Градского заявил, что музыкант говорил о нежелании жениться на Коташенко.