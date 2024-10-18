Певец Филипп Киркоров вышел в свет с редкой сумкой от Louis Vuitton за 4 млн. Об этом сообщает Kp.ru.

В Москве состоялся гала-ужин в честь премии «Виктория». Мероприятие посетили Игорь Крутой, Анна Калашникова, Стас Михайлов. Не стал исключением и Киркоров, который вышел в свет с певицей Марго. Для мероприятия Филипп выбрал черный брючный костюм, ботинки в тон наряда и шляпу. Также он надел цепочку, брошку и разбавил образ эксклюзивной сумкой от Louis Vuitton. Известно, что в мире существует всего 2 таких аксессуара. Первый находится у сына Уилла Смита, второй — у Филиппа. Стоимость сумки составляет 4 млн.

Спутница Филиппа надела бархатное платье-футляр, подчеркнувшее ее фигуру. Образ Марго дополнили длинные перчатки и массивные серьги.

Ранее журналистка Алена Жигалова заявила, что подставила Филиппа Киркорова с «Евровидением». Певец год не общался с Аленой из-за ее поступка. Подробности читайте в этой новости.

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