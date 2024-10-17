«За это получила по голове»: Алена Жигалова рассказала, как подставила Филиппа Киркорова

Журналистка Алена Жигалова заявила, что подставила Филиппа Киркорова с «Евровидением». Об этом стало известно в эфире подкаста «ДаДа-НетНет».

В новом интервью журналистка вспомнила начало карьеры. Когда Алена переехала в Москву, то быстро попала в светский круг и была приближена к Филиппу. На одном из мероприятий Жигалова узнала, что кандидатуру певца рассматривали для участия в конкурсе «Евровидение», и на следующее утро опубликовала новость в печатном издании. Как выяснилось, Алена распространила эксклюзив раньше положенного времени. За это она «получила по голове» от Филиппа.

«Я думала, раз я вокруг него, то можно всё выдать. Даже не представляете, как я за это получила по голове от него. Он разозлился сильно. Сказал: «Как ты не понимаешь, ведь это тайна! Мы это готовили, как эксклюзив, который нельзя было выдавать! Как ты вообще посмела!»», — высказалась журналистка.

По словам Алены, она вынесла урок из ситуации и извинилась перед Киркоровым, который не общался с ней в течение года.

Ранее Алена Жигалова сняла парик и показала последствия участия в проекте «Звезды в джунглях». Подробности читайте в этой новости.