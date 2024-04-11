Певец Филипп Киркоров вышел на пробежку в Китае и понравился местным девушкам. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

Филипп Киркоров принял участие в развлекательном шоу «Сокровища императора» в Китае. Отмечается, что артист стал лидером в борьбе за главный приз. Многие участники идут на хитрость и повторяют действия Киркорова, чтобы приблизиться к победе.

«Смекалкой короля российского шоу-бизнеса пользуются почти все участники проекта, подслушивая или просто повторяя то, что делает он», — рассказали на телеканале.

Киркоров рассказал, что проводил время в Китае с пользой, занимаясь спортом. После пластической операции певец решил похвастаться преображением и бегал без футболки. Отмечается, что местные жительницы оценили новую внешность Филиппа.

По словам певца, ему нравится привлекать внимание противоположного пола.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров публично высмеял Аллу Пугачеву ради победы в шоу. Артист назвал бывшую жену бабушкой. Подробности смотрите в этой новости.

Также мы писали о том, что активист Виталий Бородин назвал 74-летнюю певицу Аллу Пугачеву «сбитым летчиком».