Певец Филипп Киркоров уехал из России в Армению после дня рождения сына за 10 миллионов

Не так давно в жизни Филиппа Киркорова произошло важное событие: его сын отметил день рождения и дебютировал в роли дизайнера. По данным СМИ, торжество обошлось звездному отцу в 10 миллионов рублей. Однако на этом исполнитель хита «Зайка моя» не остановился: он решил продлить праздник и отправился вместе с близкими людьми в Армению.

В личном блоге артист не стал скрывать эмоций от времени, проведенного в Ереване. «Мои каникулы начались с этой невероятной страны. Какой восторг, какая погода. Жизнь хороша», — цитирует «7Дней.ru» слова Филиппа.

К слову, на этот раз пользователи Сети вновь не обошлись без колкостей в адрес певца. Многие из них заявили, что в эту страну Киркорова «притянули корни», намекая на его армянских родственников. Однако сам Филипп не стал реагировать на гневные комментарии.

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