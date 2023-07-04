«Накормить и надавать по попе»: названа причина пугающей худобы 56-летнего Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров никогда не скрывал своего пристрастия к пластическим операциям. Не так давно певец решился на очередные эксперименты со своей внешностью. Поговаривают, ради стройной фигуры исполнитель хита «Зайка моя» вывел из организма 7 литров жира. Посмотрев на новые фотографии Киркорова, публика отметила, что он стал слишком худым, «усохшим» и практически неузнаваемым. В эксклюзивной беседе с Пятым каналом пластический хирург Тигран Алексанян объяснил, с чем связаны такие кардинальные перемены во внешности Филиппа.

По мнению эксперта, худоба Киркорова стала последствием послеоперационного периода. Врач предположил, что из организма артиста «много забрали», поэтому теперь ему необходимо время для восстановления.

Также Алексанян добавил: во многом состояние певца зависит от следований наставлениям врача. Если Филипп учел рекомендации хирурга, то в скором времени он пойдет на поправку.

«Мы не знаем, что он ест и пьет. Хирург не может пойти, поймать, накормить его или по попе надавать», — высказался Алексанян.

По словам специалиста, только при помощи правильной диеты и реабилитации артист сможет прийти в норму.

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