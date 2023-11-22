Певец Филипп Киркоров расскажет о личной жизни со сцены «Золотого Граммофона». Об этом сообщает издание Kp.ru.

В 2023 году Киркоров станет ведущим премии «Золотой Граммофон». Известно, что Филипп является рекордсменом, который собрал полную коллекцию наград этой премии. По словам певца, в этому году он будет болеть за Николая Баскова, Диму Билана и Люсю Чеботину.

«Все храню дома. У меня есть аллея славы, где собраны все мои награды. Честно говоря, я уже не считаю их», — высказался исполнитель хита «Зайка моя».

Кроме того, артист пообещал, что 29 ноября он сделает сенсационное признание о личной жизни. «Может быть, произойдет что-то такое, о чем можно будет рассказать народу», — заинтриговал Филипп.

Напомним, что соведущим Киркорова стал комик Дмитрий Хрусталев.

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