Филипп Киркоров вышел в свет в украшениях стоимостью однокомнатной квартиры в Москве. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В Москве состоялся музыкальный марафон «Ээхх, Разгуляй!». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Киркоров. Для выхода в свет исполнитель хита «Зайка моя» выбрал брючный костюм в широкую полоску. Певец дополнил образ шляпой и ювелирными украшениями. Стилист Анна Чекалина оценила наряд Киркорова.

По мнению эксперта, костюм «в стиле гангстерских фильмов 40-х годов» интересно сочетается с «россыпью массивных колец». Анна предположила, что в совокупности украшения Филиппа стоят «как столичная однушка».

«Мужчины тоже предпочитают бриллианты», — высказалась Анна.

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