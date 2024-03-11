Требует 10 миллионов: в Москве начался судебный процесс Киркорова и Успенской

В Замоскворецком суде Москвы начался судебный процесс Филиппа Киркорова против Любови Успенской. Об этом сообщил адвокат певца Александр Добровинский в беседе с изданием Газета.Ru.

«11 марта 2024 года с так называемой «беседы» в Замоскворецком суде города Москвы начинается процесс Киркорова против Успенской. Интересы Филиппа Киркорова (уже не первый год и в разных судах) буду представлять я — адвокат Александр Добровинский», – высказался он.

Добровинский также выразил сомнение в том, придет ли на слушание Любовь Успенская, или же она «попытается спрятаться за доверенностью».

Напомним, что Киркоров требует от Успенской моральной компенсации в размере 10 миллионов рублей и возмещения судебных расходов после ее интервью ведущей Алене Жигаловой, где его назвали «женоненавистником». В иске также упоминаются соцсети, где было размещено интервью.

Добровинский отметил, что многомиллионный иск был подан еще 13 декабря. Он также подчеркнул, что не было попыток урегулирования конфликта до суда или знаков мирового соглашения между артистами.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров высмеял свое участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. На съемках юмористической передачи артист стал капитаном команды «Борцы». Сначала он появился в кадре в золотом костюме, однако затем Киркоров сменил наряд, оставшись в черной водолазке, в которой в конце декабря обращался к россиянам с извинениями.