Певец Филипп Киркоров похвастался эксклюзивными часами за 18 тысяч долларов. Об этом сообщает издание Super.

На днях артист прилетел в Сочи из Греции ради выступления. Киркоров записал видео из курортного города, во время которого он показал свою обновку. На руке знаменитости красовались часы за внушительную сумму.

По словам Филиппа, роскошный аксессуар ему достался в подарок от известного бутика. Особенностью этих часов является надпись на циферблате, которая гласит: «Какая разница. Я уже опоздал».

Как сообщает источник, всего было выпущено 5 экземпляров таких часов.

«Вот такая эксклюзивная история у меня презентуется. Сам себе завидую», — похвастался исполнитель хита «Зайка моя».

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