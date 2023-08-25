«Ему присущ эпатаж»: психолог объяснила, почему Киркоров увлекся пластическими операциями

Певец Филипп Киркоров никогда не скрывал пристрастия к пластической хирургии. Недавно 56-летний артист перенес очередную операцию. Ему сделали кубики пресса и вывели лишний жир из организма. Все это привело к тому, что сейчас Филипп может похвастаться упругим телом. Однако певец не планирует останавливаться на достигнутом: в скором времени он вновь ляжет под нож хирурга. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Гуля Галеева объяснила, чем вызвано желание Киркорова переделать свою внешность.

Связаны ли эти преображения с непринятием себя?