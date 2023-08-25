«Ему присущ эпатаж»: психолог объяснила, почему Киркоров увлекся пластическими операциями
Психолог Галеева объяснила, почему Киркоров увлекся пластическими операциями.
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Певец Филипп Киркоров никогда не скрывал пристрастия к пластической хирургии. Недавно 56-летний артист перенес очередную операцию. Ему сделали кубики пресса и вывели лишний жир из организма. Все это привело к тому, что сейчас Филипп может похвастаться упругим телом. Однако певец не планирует останавливаться на достигнутом: в скором времени он вновь ляжет под нож хирурга. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Гуля Галеева объяснила, чем вызвано желание Киркорова переделать свою внешность.
Связаны ли эти преображения с непринятием себя?
«Одним из возможных объяснений смены имиджа певца можно считать непринятие собственного облика. Возможно, он стремился соответствовать идеалам красоты, которые приняты в обществе. Также Филипп мог сравнивать себя с другими артистами и испытывать недовольство своим внешним видом», — высказалась эксперт.
Гуля Галеева
Психолог
В отечественном шоу-бизнесе существует высокая конкуренция. Вероятно, Киркоров следовал последним трендам и хотел стать более молодым в глазах публики. Однако, по словам психолога, нельзя делать однозначных выводов о причинах изменений Филиппа. Дело в том, что мы не знаем его истинных мотивов и внутренних переживаний.
Можно ли говорить о наличии комплексов/низкой самооценки у певца?
«У Киркорова уникальный психотип. Он — нарциссичный истероид, и ему присущ эпатаж. Потеря внимания к собственной персоне для него подобна смерти. Внешний облик и стиль всегда играли важную роль в его карьере», — сообщила психолог.
Гуля Галеева
Психолог
Отметим, что в интервью Филипп говорит о своем преображении, как о желании стать лучшей версией себя. Он уверяет: его пристрастие к хирургии обусловлено стремлением к гармонии и красоте, а не низкой самооценкой.
Существуют следующие факторы, которые могли побудить артиста к операциям: старение и желание сохранить молодость, требования индустрии, общественное мнение и влияние СМИ, личные предпочтения.
«Хочу отметить, что связывать преображение Филиппа Киркорова с наличием комплексов однозначно нельзя. Это лишь одно из возможных объяснений, но далеко не исключительное и полное. Каждый человек имеет свои собственные мотивации и причины для изменений, и они могут быть более разнообразными, чем просто комплексы», — резюмировала эксперт.
Гуля Галеева
Психолог