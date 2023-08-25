59-летняя певица Лолита Милявская едва стояла на ногах после ночи в казино в Сочи

Певица Лолита Милявская едва стояла на ногах после ночи в казино в Сочи. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

По информации источника, на днях 59-летняя артистка приехала в Сочи по работе. Чтобы расслабиться и снять напряжение, Милявская в один из вечеров отправилась в казино. Она провела за игровыми автоматами всю ночь. После этого поклонники засняли Лолиту, которая шла к себе в номер, слегка пошатываясь.

Знаменитость не стала скрываться. По словам Лолиты, она хорошо провела время и получила приличный выигрыш. Вот почему Милявская находилась в хорошем настроении.

«Тут прекрасно, но я проспала купание в бассейне, потому что до 5 утра играла в казино в автоматы. Выиграла», — похвасталась певица.

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