Певец Филипп Киркоров показал кулич за 100 тысяч от ресторатора Дениса Симачева

К слову, Филипп остался в восторге от выпечки, которая крутится на праздничной платформе и украшена свежими ягодами. По словам певца, он — поклонник Дениса. Артист покупает не только его блюда, но и одежду.

«У меня вся его коллекция, все его футболки, ремни. А твоим искусством мы насладимся в Пасху, когда ко мне придут близкие друзья», — высказался артист.

Ранее Филипп Киркоров вышел в свет с розовым бриллиантом размером с перепелиное яйцо. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Киркоров купил часы Rolex, выпущенные к 80-летию Победы.