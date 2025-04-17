Филипп Киркоров вышел в свет с розовым бриллиантом размером с перепелиное яйцо. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В Москве состоялась премия журнала Moda Topical «Прорыв года». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Филипп. Артист появился на красной дорожке в пиджаке с воланами, белой рубашке и бабочке розового цвета, украшенной крупным бриллиантом. Пока Киркоров позировал фотографам, его спутница Виктория Шелягова привлекла внимание журналистов, указав им на драгоценный камень.

«Это розовый бриллиант, кстати», — заявила она.

Известно, что розовый бриллиант — редкий камень, поэтому все поинтересовались, настоящий он или нет. Певец дал понять, что вопрос ему не по душе, назвав его «глупым».

«Конечно, он не поддельный. Какой глупый вопрос! Я не столь богат, чтобы покупать дешевые вещи», — резюмировал артист.

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