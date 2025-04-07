«Поднял на уши весь мир»: Киркоров купил часы Rolex, выпущенные к 80-летию Победы

Певец Филипп Киркоров похвастался часами Rolex, которые были выпущены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фото с аксессуаром появилось на странице подруги артиста, светской львицы Виктории Шеляговой.

На кадрах Киркоров держал в руках экземпляр часов, на которых было изображение монумента «Родина-мать». Сами часы хранились в черном футляре, который тоже выглядел стильно и дорого. Внутреннюю часть украшала георгиевская лента.

«В пятницу они вышли, а сегодня они у меня. Я как в соцсетях увидел, я поднял на уши весь мир. За сутки мне их раздобыли», — похвастался поп-король.

Напомним, что недавно певец Филипп Киркоров купил на выставке две картины у юной художницы. Он посетил закрытое VIP-preview ярмарки современного искусства «Арт Россия 2025», организованной Корпорацией «Синергия». Он приобрел две картины у девочки, которая его обняла и призналась, что любит песни Филиппа. Он не растерялся и отметил, что у ребенка хороший вкус.

Ранее мы писали о том, что 19-летний сын Дональда Трампа Бэррон вышел в свет в часах Rolex за $50 тысяч. Он имеет в своей коллекции часов роскошный золотой экземпляр Daytona.