35-летний актер Никита Ефремов представил публике новую девушку. Об этом сообщает портал Woman.ru.

На днях в Калининграде состоялось мероприятие, которое собрало всех звезд-шоу бизнеса. Речь идет про открытие престижного кинофестиваля. Наследник Михаила Ефремова не стал исключением и, как и многие его коллеги, посетил торжество. Правда, на мероприятии он появился не один, а в компании новой спутницы.

Избранницей Никиты стала эффектная блондинка по имени Ольга. Для светского выхода она выбрала черное платье, подчеркнувшее ее стройную фигуру, и дополнила образ украшением в виде жемчужной нити. При этом журналистам не удалось узнать, кем является Ольга и связана ли она с актерской сферой.

По данным источника, пара выглядела счастливой и с удовольствием позировала для фотографов.

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