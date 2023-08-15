«Надо не забывать, сколько тебе лет!»: Киркорова пристыдили за омолаживающие операции

Певец Юлиан выступил против пластических операций артиста Филиппа Киркорова и заявил, что считает его омоложение неуместным. По мнению вокалиста, вечно юным нужно оставаться в душе.

Исполнитель хита «Цвет настроения синий» вот уже полгода занимается самосовершенствованием. Сделав первые операции еще осенью, он все никак не может остановиться и постоянно посещает клинику хирурга Тимура Хайдарова. Теперь благодаря стараниям специалиста у Филиппа в 56 лет появились пресс, талия, упругие ягодицы и накаченные грудные мышцы.

Реагируют на изменения во внешности Киркорова все по-разному. Одни критикуют, другие же пребывают в полном восторге. Недавно о стремлении артиста постоянно молодиться высказался и Юлиан. Он сообщил, что не понимает коллегу и сам бы не стал следовать его примеру.

«Надо не забывать, сколько тебе лет! Молодым можно быть в душе», - заявил певец изданию Газета.Ru.

Также Юлиан отметил, что не стал бы, как Киркоров и Басков, выступать с молодыми артистами-блогерами, которых сейчас появляется все больше на эстраде. «Как я могу с ними петь? Это не искусство! Интернет развязал руки всем бездарностям», - подчеркнул вокалист.

Ранее Филипп Киркоров прокомментировал скандал вокруг Тимура Хайдарова и назвал друга хирургом от Бога.