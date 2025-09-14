Певец Филипп Киркоров назвал имена самых ярких артистов нового поколения

Филипп Киркоров назвал самых ярких артистов нового поколения. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

На праздничном концерте «Дорожного радио» народный артист России поделился своим мнением о молодых исполнителях, которых он относит к «поколению next».

Филипп Бедросович признался, что особенно выделяет певца Akmal’. Также он отметил Jony. Но в данном случае он оговорился, что не уверен, можно ли считать его представителем совсем нового поколения.

«Мне очень нравится Akmal', мне нравится Jony — не знаю, насколько он молодой артист. Поэтому не говорю про Сережу Лазарева, про Диму Билана»? — рассказал поп-король.

Среди девушек Киркоров назвал Seville, Чеботину, Анну Asti и Клаву Коку, которые смогли бы завоевать первые места на всех конкурсах.

«Они по-настоящему голливудские. Если бы эти исполнительницы участвовали в международных конкурсах, они бы завоевали все призы», — подчеркнул артист.

Кроме того, во время концерта Киркоров снова поднял тему, которая, по его словам, волнует многих представителей сцены, — необходимость создания профсоюза в российском шоу-бизнесе. По мнению певца, артисты должны поддерживать друг друга в сложных или конфликтных ситуациях.

«Меня расстраивает, что артисты не заступаются друг за друга», — добавил певец.

