Филипп Киркоров озвучил имя будущей примадонны российского шоу-бизнеса

Филипп Киркоров рассказал, кто может стать новой примадонной в России. Главной кандидаткой на это звание король поп-эстрады назвал 28-летнюю Люсю Чеботину.

Накануне прошла ночная вечеринка, во время которой артист вышел с Люсей вместе на сцену. После исполнения совместного хита певица начала осыпать комплиментами Киркорова. Чеботина назвала его королем, неподражаемым артистом — она призналась, что восторгается его яркостью и уникальностью.

В ответ 58-летний исполнитель хита «Зайка моя» сказал, что Люся — королева. Певица скромно заметила, что пока еще она только принцесса, но Киркоров ей возразил.

«Для меня — королева. Уж в королевах я разбираюсь», — приводит слова знаменитости mk.ru.

Затем он добавил, что после титула королевы Чеботина станет новой примадонной.

Артистка поняла, что Филипп намекает на принадлежавший ранее титул его бывшей жене Алле Пугачевой. Это сравнение явно польстило звезде — она улыбнулась, немного растерявшись, и сказала, что её пока рано называть примадонной.

Ранее умер любимый пес Филиппа Киркорова по кличке Хари. Артист не смог сдержать слез, рассказывая о кончине питомца.