Певец Филипп Киркоров напомнил 52-летней Нетребко, как она мыла полы в театре

Певец Филипп Киркоров напомнил Анне Нетребко, как она мыла полы в театре. Об этом сообщает издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог артиста.

18 сентября 2023 года Анна отметила 52-летие. В честь этого события звездные коллеги публично поздравили именинницу. Не стал исключением и Филипп Киркоров. В соцсети певец поделился архивными кадрами с Нетребко и оставил ей большое послание. В нем Киркоров рассказал о творческом пути певицы. Филипп вспомнил, как коллега начинала с должности уборщицы в театре и пришла к статусу оперной дивы, верной искусству.

«Казачка, которая мыла полы в театре, еще сама тогда не понимая, что она не моет полы, а расчищает свой путь к сцене, ибо никогда на ее пути не может быть грязи», — высказался Филипп.

К слову, Нетребко оставила без ответа обращение коллеги.

Напомним, что в последнее время в карьере Анны происходят трудности. В Берлине начались акции протеста против ее выступлений. Несмотря на это, певице удалось отстоять права и вернуться на сцену Берлинской оперы.

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