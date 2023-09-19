26-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина стала жертвой мошенника

26-летняя дочь Иосифа Пригожина стала жертвой мошенника. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог Данаи.

В Сети появилась информация, что Пригожина запустила курс похудения, благодаря которому она сбросила 20 кг. Подписчики отметили, что ее марафон имеет план питания, как у известного диетолога. Вот почему на Данаю обрушился шквал критики, а курс провалился в продаже.

Как оказалось, Даная не имеет отношения к продаже марафона. Наследница Иосифа вышла на связь и предупредила всех о действиях мошенников. «Наглая ложь! Не скидывайте этой даме деньги», — высказалась Пригожина.

К слову, пользователи Сети поддержали девушку и посоветовали ей обратиться в суд.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал причину, из-за которой полгода не видел дочь. Подробности смотрите в этой статье.

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