Певец Филипп Киркоров вспомнил, как Алла Пугачева едва не умерла после пластики

Филипп Киркоров вспомнил, как Алла Пугачева едва не умерла после пластики. Певец поделился откровением в эфире шоу «МАЛАХОВ».

По словам артиста, 30 лет назад его экс-супруга перенесла операцию за границей, после которой она чудом осталась в живых. Филипп убежден, что Пугачевой удалось выжить только благодаря врачам из России, спасших ее.

«Она тогда быстро подписала все бумаги. Поняла, что если останется там, то умрет. У нее чуйка. Она вернулась в Москву, ее спасли наши доктора», — цитирует StarHit высказывание Киркорова из нового интервью.

По мнению певца, после перенесенных операций Пугачева выглядит как «девчонка». Филипп оценил внешний вид 74-летней артистки и пожелал ей здоровья.

Также Киркоров прокомментировал и свое недавнее преображение. Исполнитель хита «Зайка моя» признался, что перестал любить свое отражение в зеркале. Вот почему ему потребовалась помощь хирурга Тимура Хайдарова.

«Тут же вспоминаю мимолетное знакомство в центре Москвы с Тимуром. Я почувствовал, что этот человек сможет изменить мою жизнь», — резюмировал Филипп.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров обнажил пресс перед Ксенией Собчак в клинике Тимура Хайдарова. Подробности смотрите в этой статье.