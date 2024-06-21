Певец Филипп Киркоров купил скульптуру в центре Москвы за 890 тысяч рублей. Об этом сообщает The Voice.

По информации источника, 19 июня Филипп приобрел скульптуру «Монолог» у художницы Дарьи Русских за 890 тысяч рублей. Сделка состоялась в центре Москвы в отеле «Континенталь». Именно там Дарья передала Филиппу сертификат на объект искусства. Художница отметила, что певец произвел на нее приятное впечатление. Он показался ей открытым и доброжелательным человеком.

«Скульптура символизирует человека, растения, животных: земных созданий природы и одновременно божественных существ. Каждый по-своему стремится найти оптимальный путь развития», — высказалась Дарья.

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