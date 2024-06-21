Рэпер Тимати купил новый автомобиль за 65 миллионов рублей

Рэпер Тимати похвастался новым автомобилем в коллекции. Недавно он приобрел Mercedes-Maybach, стоимость которого составляет 65 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Цену купленной машины артиста источнику назвала автомобильный эксперт Мария Посеницкая. По ее словам, это не просто роскошное авто, а «неприлично роскошное». Причем Тимати не пожалел денег и взял версию повышенной комфортности с панорамной крышей, акустической системой и другими премиальными опциями.

Доходить стоимость такого авто может до 80 миллионов рублей.

«Обслуживать такое чудо тоже неприлично дорого. И, скорее всего, для диагностики и ремонта придется выезжать в одну из дружественных стран», - заявил эксперт.

Отметим, что рэпер уже давно увлекается коллекционированием машин. Причем в его автопарке есть и мотоциклы. Последнюю модель он приобрел только в начале июня за, приблизительно, 3 миллиона рублей.

Ранее рэпер Тимати рассказал, почему ему бизнес успешен. По его словам, он умеет правильно продавать.