«Они должны тратить только свои деньги»: Филипп Киркоров заявил, что не балует детей

Певец Филипп Киркоров признался, что несмотря любовь, держит детей в ежовых рукавицах. Он заверил, что не дает карманных денег Алле-Виктории и Мартину, поэтому они вынуждены экономить.

«Они знают цену деньгам, потому что я их приучил, что они должны тратить только свои деньги, которые им подарили на день рождения или другие праздники», — приводит слова Киркорова StarHit.

Как пояснил Филипп, если случилось такое, что никто не подарил, то сидят без денег.

«Я их не балую»,- подчеркнул Киркоров.

Сейчас Алле-Виктории и Мартину 13 и 12 лет. Певец регулярно балует наследников щедрыми подарками и одевает только в люксовые бренды.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что не собирается обеспечивать своих детей, когда они повзрослеют. При этом его отец Бедрос Киркоров опроверг слова знаменитого сына и сообщил, что Филипп слишком часто дарит своим детям подарки, некоторые из которых так и остаются остаются запакованными, а часть отправляются в детские дома.