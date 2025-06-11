Филипп Киркоров обновил мебель в пентхаусе за миллиард рублей в центре Москвы

В личном блоге Филипп опубликовал фото из элитной недвижимости. На снимке запечатлены концертный директор певца и психиатр из рехаба. Особое внимание на кадре привлек новый диван.

Ранее Яна Рудковская сообщила, что получивший ожог Филипп Киркоров «очень слабенький». Как выяснилось, у артиста есть проблемы с иммунитетом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Алла Пугачева восхитилась снимком Кристины Орбакайте с 13-летней дочкой Клавдией.