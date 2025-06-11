Филипп Киркоров обновил мебель в пентхаусе за миллиард рублей в центре Москвы
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Филипп Киркоров обновил мебель в пентхаусе за миллиард рублей в центре Москвы. Артист похвастался приобретением в соцсети.
Филипп Киркоров восстанавливается после ожога, полученного на концерте. Артист какое-то время провел в больнице, но теперь его выписали и отправили домой. На реабилитации Филиппа навещают близкие друзья. Недавно у них состоялась встреча, но не в загородном особняке Киркорова, а в пентхаусе, расположенном в центре Москвы с видом на Храм Христа Спасителя. Когда-то двухэтажная квартира принадлежала экс-президенту Киргизии.
В личном блоге Филипп опубликовал фото из элитной недвижимости. На снимке запечатлены концертный директор певца и психиатр из рехаба. Особое внимание на кадре привлек новый диван.
Ранее Яна Рудковская сообщила, что получивший ожог Филипп Киркоров «очень слабенький». Как выяснилось, у артиста есть проблемы с иммунитетом. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Алла Пугачева восхитилась снимком Кристины Орбакайте с 13-летней дочкой Клавдией.