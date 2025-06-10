«Он очень слабенький»: Яна Рудковская рассказала о состоянии пострадавшего на концерте Филиппа Киркорова

Яна Рудковская рассказала о состоянии Филиппа Киркорова, пострадавшего на своем концерте. В беседе с журналистами продюсер раскрыла, что певец еще очень слабенький», и заявила о наличии у него «серьезных проблем». Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

7 июня на сцене «Live Арены» состоялась юбилейная церемония вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда», одним из ярких моментов которой стало появление Филиппа Киркорова после травмы. По словам Яны Рудковской, никто до последнего не знал, придет ли артист на мероприятие, но он смог найти в себе силы. Продюсер отметила, что восстановление певца проходит медленнее из-за серьезных осложнений.

«Самое главное — это его здоровье. Он пока еще очень слабенький. <…> Идет все нормально, процесс просто небыстрый, потому что у него действительно были очень серьезные проблемы с рукой и с иммунитетом, потому что огромная нагрузка», — поделилась Яна Рудковская.

Знаменитость назвала Филиппа Киркорова «большим молодцом» и беречь свое здоровье. Яна Рудковская подчеркнула, что артисту надо дать время, чтобы восстановиться, и «не торопить» с концертами.

Напомним, 25 апреля Филипп Киркоров пострадал во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, получив серьезный ожог. На нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» не стал скрывать, что обжегся, но продолжил выступление. По словам певца, он восстанавливался в течение месяца, но уже «снова в строю» и готовится к летнему гастрольному туру.

Ранее продюсер Леонид Дзюник допустил, что у Филиппа Киркорова возможно плохое заживление кожи после ожога из-за неизлечимой болезни.