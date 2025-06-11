Алла Пугачева восхитилась снимком Кристины Орбакайте с 13-летней дочкой Клавдией. Певица эмоционально отреагировала на пост родственницы в соцсети.

Кристина Орбакайте вместе с семьей находится в путешествии. Певица не уточняет, куда отправилась с мужем и дочкой, но показывает красочные снимки из поездки. На одном фото Кристина запечатлена с супругом во время прогулки на теплоходе: пара широко улыбалась и позировала в солнечных очках. На другом кадре артистка изображена с Клавдией на фоне виноградников. Орбакайте лаконично подписала снимки: «Время для семьи».

На пост Кристины эмоционально отреагировала Алла Пугачева. Певица сопроводила высказывание смайликом в виде сердечка: «Красота-а-а-а!».

С мнением певицы согласились подписчики Кристины.

«Невероятные! Счастья вам! Любим всю вашу семью, скучаем по всем вам», — написали россияне.

Ранее сообщалось, что живущая за границей Кристина Орбакайте имеет долг перед ФНС России в 350 тысяч. Подробности читайте в этой новости.

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