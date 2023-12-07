Певец Филипп Киркоров коллекционирует картины с изображением Аллы Пугачевой. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В Санкт-Петербурге состоялась премия «Звезды дорожного радио». Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе и Киркоров. Как выяснилось, в этот вечер поклонник Филиппа удивил его необычным подарком. Он подарил исполнителю хита «Зайка моя» куклу в виде Аллы Пугачевой. Артист сообщил, что у него есть коллекция, посвященная экс-супруге.

«Теперь у меня будет две Аллы! Недавно на ярмарке прикупил ее портрет», — поделился откровением Киркоров.

Также Филипп попросил поклонника сделать для него еще три куклы. Артист назвал мастеру имена известных звезд. Речь идет про Мадонну, Элвиса Пресли и Майкла Джексона.

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