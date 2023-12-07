74-летняя певица Алла Пугачева купила для себя землю на Кузьминском кладбище

Певица Алла Пугачева планирует в будущем вернуться в Россию и уже приобрела для себя место на Кузьминском кладбище в Москве, где похоронены ее родители. Об этом рассказала светская львица Алена Кравец.

Жительница элитной подмосковной Рублевки высмеяла заявление уехавшего из России писателя Виктора Шендеровича* (признан иноагентом на территории РФ), предложившего выдвинуть Пугачеву в президенты.

«Единственное, куда по совокупности сказанного и сделанного можно выдвинуть сейчас Пугачеву, так это на получение брони на Новодевичьем кладбище», - сказала Кравец в беседе с aif.ru.

Она подчеркнула, что пошутила, так как Примадонна уже выбрала для себя Кузьминское кладбище.

«Как мне стало известно, она сама для себя выбрала Кузьминское, где покоятся ее родители и брат. А выдвигать в президенты жену иностранного агента нелепо», - отметила Алена.

Она также сравнила Шендеровича* с другим «политологом» - латвийской певицей Лаймой Вайкуле, которой бизнесмены Рублевки объявили бойкот. Кравец предложила уехавшим артистам выбирать президентов там, куда они убежали.

В 2022 году Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) переехали из России в Израиль. После обострения палестино-израильского конфликта пара перебралась на Кипр, где у них в собственности оказались элитные апартаменты.

Ранее светская львица Алена Кравец объяснила, что именно удерживает Пугачеву с Максимом Галкиным*. По ее словам, Примадонне комфортно со своим супругом, так как он единственный из ее мужей взял на себя содержание семьи.