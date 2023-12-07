21-летний блогер Даня Милохин пожаловался на заторможенность из-за частых ударов по голове. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на стриминговый сервис Twitch.

В беседе с подписчиками Милохин рассказал о новом увлечении. Сейчас блогер активно занимается борьбой и не пропускает ни одной тренировки. Как выяснилось, из-за частых занятий у Дани появились проблемы со здоровьем.

«Очень много раз получаю по голове. Если заметите в моем общении некую заторможенность, то вы знаете причину этого. Ничего, все пройдет», — высказался блогер.

Напомним, что до борьбы Милохин увлекался фигурным катанием. Даня даже принимал участие в «Ледниковом периоде». На проекте его партнершей стала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Ранее сообщалось о том, что уехавший из РФ 21-летний блогер Даня Милохин зарабатывает миллион рублей в месяц. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 57-летняя певица Лада Дэнс задолжала налоговой почти миллион рублей.