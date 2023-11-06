Певец Филипп Киркоров исполнил откровенный танец для Ирины Винер

Вернувшийся недавно из Китая Певец Филипп Киркоров вновь отправился в путешествие. Он выступил на концерте в Дубае, в ходе которого подошел к 75-летнему тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер и опустился перед ней на колено. В ответ смущенная женщина вручила ему букет цветов, который привел Киркорова в восторг.

«Розовый – мой любимый цвет», — воскликнул Филипп.

После этого он внезапно признался в любви к Винер и заверил, что в этот вечер будет петь только для нее. Киркоров вернулся на сцену и под свой хит «Цвет настроения синий» внезапно устроил стриптиз.

Бывший муж Аллы Пугачевой снял красный пиджак, повернулся спиной к зрителям и принялся делать энергичные движения ягодицами. При этом на голове у него была золотая корона, пишет The Voice.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров ел тараканов на съемках в Китае. Журналисты поинтересовались, как звезде на вкус насекомые, но он только поморщился и сделал недовольное лицо.