«Скоро все узнают»: Хайдаров упомянул тайную пластическую операцию Киркорова

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров провел масштабную трансформацию тела. Помогал ему в этом известный звездный хирург Тимур Хайдаров. В очередном интервью специалист заявил, что одна из операций артиста до сих пор остается в тайне, но совсем скоро о ней все узнают, пишет Экспресс газета.

Певец продолжает преподносить сюрпризы своим поклонникам. Обновленные соски, подтянутый зад и стройная фигура, которую лепили путем нескольких операций — те изменения, о которых общественности известно. Вместе с тем появилась новая информация, что Киркоров припрятал в своем рукаве еще один козырь. По словам Хайдарова, король отечественной эстрады хранит еще один секрет, о котором скоро, возможно, все узнают.

«Он в восторге от своего тела! И такая маленькая затравочка: скоро вообще вся страна еще и откроет рот, когда увидит, что он еще сделал. Это связано с телом и такого еще не было. Скоро все узнают, преобразился еще круче», — заявил звездный хирург.

Ранее Киркоров сделал неожиданное признание на вечеринке с певицей Милой Романиди. Оказалось, что мама артиста хотела женить его на девушке.