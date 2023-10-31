Певец Эмин и его директор разыграли продюсера из Ижевска Бориса Рубиновского. Об этом сообщает издание Kp.ru.

Накануне Хэллоуина певец Эмин разыграл Бориса Рубиновского, придумав вместе с директором специальный план. В момент розыгрыша продюсер находился в кафе и ждал заказ. В это время помощница Эмина незаметно подкралась к Борису в страшной маске. Увидев чудище, Рубиновский испугался и вскрикнул. Однако затем он рассмеялся. Исполнитель хита «Камин» снимал сценку на камеру. Впоследствии продюсер уточнил, что произошедшее не является постановкой и его эмоции неподдельны.

Отметим, что на данный момент Эмин и Борис находятся в гастрольном туре.

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