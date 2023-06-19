Не живут вместе: певец Эмин Агаларов сообщил о расставании

Бизнесмен Эмин Агаларов подтвердил, что его родители Араз и Ирина живут отдельно друг от друга. Сейчас пару разделяет океан. Об этом сообщается на сайте StarHit.

Напомним, что родители знаменитости начали встречаться в старшей школе. В то время Араз Искендерович только начинал строить империю, заручившись поддержкой супруги. На последних курсах института пара поженилась. Супруги вместе уже больше 40 лет, но у каждого своя жизнь.

Эмин заявил, что младшая сестра Шейла с трех лет живет в США и ведет бизнес с мамой. Они занимаются девелопментом, покупают участки, строят там дома.

«Они абсолютно автономны. У Шейлы нет семьи, но, думаю, в ближайшее время что-то и поменяется», — сказал певец.

Бизнесмен вспомнил, что мать была с ним строга в детстве, так как он был избалованным ребенком.

По мнению Эмина, чувства влюбленных могут угаснуть из-за отношений на расстоянии.

«Когда люди длительный период не вместе, то у каждого появляется своя жизнь. А потом жить вместе становится сложно», — сказал он.

Известно, что недавно сын ушел из холдинга своего отца, в котором проработал 22 года. Теперь Эмин занимается личными проектами. Он не хочет быть в подчинении старшего родственника. Знаменитость подчеркнул, что его отец считает свое мнение самым авторитетным. Из-за этого между ними иногда случаются разногласия и конфликты.

Ранее мы писали о том, что возлюбленной Эмина модели Алене Гавриловой подарили кольцо с бриллиантом в 10 карат. Неожиданно стало известно, что это сделал не бизнесмен.