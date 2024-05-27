Певец Эмин Агаларов женился во второй раз на Алене Гавриловой

44-летний певец Эмин Агаларов женился на модели Алене Гавриловой во второй раз. Об этом сообщает StarHit.

4 года назад Эмин и Алена объявили о расставании. Однако, по данным источника, спустя время пара вновь узаконила отношения. 26 мая 2024 года Агаларов и Гаврилова расписались в московском ЗАГСе и устроили скромное торжество в ресторане. Отмечается, что свадьба была тайной: гостей попросили не выкладывать кадры с праздника.

На данный момент ни Эмин, ни его официальные представители не комментировали новости о свадьбе.

Напомним, что супруги сыграли первую свадьбу в 2018 году. В браке у них родилась дочь Афина.

Ранее певец Эмин Агаларов дал первый концерт в России после теракта в «Крокусе». Артист выступил в Дербенте с благотворительной целью. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Гарик Харламов делал предложение руки и сердца Светлане Светиковой.