Певец Эмин Агаларов дал первый концерт в России после теракта в «Крокусе». Об этом сообщает Kp.ru.

После теракта в «Крокусе» прошло уже несколько месяцев, и Эмин Агаларов вернулся к гастрольной деятельности. В Дербенте состоялся его благотворительный концерт, полученная прибыль пойдет на помощь пострадавшим при теракте.

«Этим концертом мне хочется еще раз обозначить важность благотворительного направления. Все средства будут отправлены в пользу подопечных нескольких фондов, с которыми мы уже сотрудничали, а также в Фонд Муслима Магомаева на адресую помощь пострадавшим в «Крокусе»», — высказался певец.

Эмин получил в подарок ковер ручной работы с изображением певца и Муслима Магомаева. Агаларов не раз отмечал значимость Магомаева в своей судьбе. По словам Эмина, сейчас он записывает альбом песен наставника и близкого друга семьи.

Ранее певец Эмин Агаларов заявил, что обвинять владельцев «Крокуса» в теракте нечестно. Подробности читайте в этой новости.

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