«Он и на колено вставал и колечко дарил»: Светикова рассказала, что Харламов делал ей предложение

Актриса Светлана Светикова в юношеские годы встречалась с юмористом Гариком Харламовым. Однажды молодой артист даже встал на колено и подарил девушке кольцо, но ничем серьезным это не закончилось, так как родители избранницы были против этого союза.

Светикова поделилась откровениями из личной жизни в YouTube-шоу FAMETIME TV. Актриса рассказала, что во время отношений с Харламовым получила от него своеобразное предложение руки и сердца. Комик подарил девушке кольцо и встал на колено, что всеми было воспринято как помолвка.

«Это была такая любовь. Он и на колено вставал и колечко дарил... Все восприняли это как предложение, но мы были дети, и я всегда почему-то понимала, что я рано замуж не выйду», — заявила Светлана.

В итоге через некоторое время союз Светиковой с Харламовым распался. Родители девушки оказались против отношений с юмористом, поэтому, устав от постоянных споров, она решила прекратить их.

Ранее 43-летний комик Гарик Харламов заявил, что не может похудеть. Причиной тому является вкусная еда.