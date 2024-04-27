Певец Эмин Агаларов возобновил концертную деятельность после теракта в «Крокусе». На официальном сайте артиста появился график его выступлений.

После тракта в «Крокусе» Эмин прервал гастрольный тур Love is. Однако уже 18 мая он вернется на сцену. Первый концерт после паузы состоится в Дербенте. 14 июня Агаларов выступит в Москве в ресторане Shore House.

Примечательно, что билеты на ближайшие даты уже раскуплены. Первая дата, доступная для продажи, — 23 июля. Артист привезет свое шоу в Баку.

Ранее Эмин Агаларов рассказал о своем местонахождении. После трагедии в Красногорске в Сети появились новости об отъезде певца из страны. Подробности читайте в этой новости.

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