«Кушать хочется каждый день»: внук Пугачевой может вернуться в Россию

Продюсер Евгений Бабичев усомнился в успехе внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова в США. Об этом сообщает NEWS.ru.

После отъезда из России Никита пытается построить карьеру в США. Весной 2024 года он объявил о начале гастрольного тура. Евгений Бабичев считает, что Пресняков не будет востребован за рубежом из-за высокой конкуренции. По его мнению, артист живет «от проекта к проекту».

«Я знаю, что Никита Пресняков пытается построить карьеру и клипмейкера, и режиссера в США. Но это большая страна, где конкуренция высокая и возможности ограничены. Приходится жить от проекта к проекту, а кушать, как говорится, хочется каждый день», — высказался Евгений.

Продюсер считает, что Никита смог бы построить более успешную карьеру в России: ему помогли бы деньги и связи семьи. Евгениq не исключает, что Пресняков может вернуться, если «дела пойдут совсем плохо».

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