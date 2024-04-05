«Не верьте фейкам»: Агаларов раскрыл местонахождение после теракта в «Крокусе»

44-летний певец и бизнесмен Эмин Агаларов опроверг новости о бегстве из России. Артист рассказал о местонахождении в соцсети.

После теракта в «Крокусе» в Сети появились новости об отъезде Эмина. Певец опроверг подобные сообщения, записав видео на фоне сгоревшего здания. По словам знаменитости, ему не понять мотивы людей, распространивших фейки.

«Для тех, кто пишет, что я сбежал — я в Москве! Вновь был сегодня на месте теракта в «Крокусе». Не верьте фейкам», — заявил Эмин.

Также певец отметил, что в Сети много фейков о работе противопожарной системы здания. По словам Эмина, система исправно работала и регулярно тестировалась. Артист сообщил об активном сотрудничестве с правоохранительными органами.

Ранее певец Эмин Агаларов заявил, что обвинять владельцев «Крокуса» в теракте нечестно. Подробности смотрите в этой новости.

Также сайт «Страсти» рассказал, что известно о владельцах «Крокуса» Аразе и Эмине Агаларовых.