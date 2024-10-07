Певец Эмин Агаларов рассказал о встрече с Павлом Дуровым на своем курорте в Баку. Об этом стало известно в эфире шоу «Осторожно: Собчак».

В новом интервью певец рассказал о знакомстве с Павлом Дуровым. По словам Эмина, бизнесмен несколько дней отдыхал на курорте, который он развивает с начала нулевых. Отель расположен на берегу Каспийского моря и в 25 минутах езды от Баку.

«Я подошел, познакомился. Он обедал в ресторанах, ужинал, проводил спокойно время», — высказался артист.

По словам Эмина, Дуров отдыхал в Баку вместе с возлюбленной Юлией Вавиловой. Также певец отметил, что бизнесмен успел объехать «всю страну» и был Карабахе.

Напомним, после поездки в Баку Павла задержали в аэропорту Парижа.

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