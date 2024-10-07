Опубликовано 07 октября 2024, 15:411 мин.
Пропавшая дочь певицы Любови Успенской вернулась в Россию
Mash: пропавшая Татьяна Плаксина вернулась в Россию и встретилась с Успенской.
© Starface.ru
Пропавшая несколько дней назад дочь певицы Любови Успенской вернулась в Россию из Израиля. Татьяна Плаксина чувствует себя хорошо, с ней все в порядке.
Как пишет Telegram-канал Mash, Успенская уже встретилась с 34-летней дочерью.
Напомним, вечером 2 октября об исчезновении Плаксиной внезапно заявил глава ФПБК Виталий Бородин. Его слова подтвердила и сама Успенская. Она также предположила, что Татьяну могли похитить из-за их поездки в ДНР и ЛНР. 3 октября Плаксина нашлась в Израиле.
Ранее также адвокат Елена Сенина, представляющая интересы Успенской, заявила, что Плаксину заставили дать интервью, в котором она дискредитирует пророссийскую позицию своей знаменитой матери.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Анна Воробьева