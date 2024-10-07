Пропавшая дочь певицы Любови Успенской вернулась в Россию

Пропавшая несколько дней назад дочь певицы Любови Успенской вернулась в Россию из Израиля. Татьяна Плаксина чувствует себя хорошо, с ней все в порядке.

Как пишет Telegram-канал Mash, Успенская уже встретилась с 34-летней дочерью.

Напомним, вечером 2 октября об исчезновении Плаксиной внезапно заявил глава ФПБК Виталий Бородин. Его слова подтвердила и сама Успенская. Она также предположила, что Татьяну могли похитить из-за их поездки в ДНР и ЛНР. 3 октября Плаксина нашлась в Израиле.

Ранее также адвокат Елена Сенина, представляющая интересы Успенской, заявила, что Плаксину заставили дать интервью, в котором она дискредитирует пророссийскую позицию своей знаменитой матери.