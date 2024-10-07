Певец Эмин Агаларов объяснил, почему вышел из бизнеса отца

44-летний певец Эмин Агаларов заявил, что не хочет унаследовать «Крокус». Об этом стало известно в эфире шоу «Осторожно: Собчак».

В 2022 году Эмин вышел из бизнеса отца, проработав в «Крокусе» 22 года. Артист заявил, что потратил на «Крокус» «много сил и времени». По его мнению, он сделал все для развития площадки. Однако на сегодняшний день «Крокус» стал для Эмина «прочитанной книгой»: теперь он хочет создать «что-то свое».

«Для меня это такая перелистанная страница. Я не хочу его унаследовать, не хочу иметь к нему отношения. Опять же, в хорошем смысле этого слова, потому что потратил там много сил, времени. Я хочу построить что-то свое, где это будет только мое, без чьей-либо помощи, чтобы я чувствовал, что сам!» — высказался артист.

По словам Эмина, раньше он не чувствовал в себе сил для реализации нового проекта.

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